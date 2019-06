Kaufhof, Karstadt und die Mitarbeiter

Wie geht es weiter für die Tausenden Kaufhof- und Karstadtmitarbeiter? Seit dieser Woche ist klar - der mächtige Immobilienmilliardär René Benko aus Österreich übernimmt die angeschlagene Warenhausholding komplett. Die Verunsicherung ist groß, auch bei den vielen Mitarbeitern in NRW. Klar ist: Betriebsräte und Personalleiter müssen zurzeit Sanierungspläne für Kaufhof umsetzen. In den Filialen werden mehr als 1.000 Menschen ihren Job verlieren. Die Mitarbeiter stehen unter Druck. Entscheiden sie sich bis Ende Juni freiwillig zu gehen, bekommen sie eine höhere Abfindung. Tun sie das nicht, droht bereits im Juli die betriebsbedingte Kündigung. So oder so - im stationären Einzelhandel sind Jobs rar und meistens schlecht bezahlt. Westpol hat sich die Situation in Düsseldorf angeschaut, mit Mitarbeitern und Betriebsräten gesprochen, die um den Erhalt ihrer Jobs kämpfen.