Kann Kurzarbeit die Pleitewelle verhindern?

Die Corona-Krise droht länger zu dauern - und die Bundesregierung geht schon jetzt bei milliardenschweren Staatshilfen in die Verlängerung. Das Ziel: die Wirtschaft stabilisieren, Jobs sichern und eine Pleitewelle verhindern. Ein Instrument: das Kurzarbeitergeld. Wirtschaft und Gewerkschaften begrüßten die Pläne. Doch Kritiker werfen ein, dass damit notwendige Anpassungen in den Unternehmen verschleppt werden. Wie fühlt sich das Leben in Kurzarbeit an?