Hoverboard auf die Straße?

Westpol | 13.01.2019 | DGS | UT | Verfügbar bis 13.01.2020 | WDR

In Brüssel, London oder Tel Aviv sieht man sie schon überall: E-Roller, also Tretroller mit Elektromotor, mit denen sich viele Menschen schnell, bequem und schweißfrei durch den Stadtverkehr schlängeln. Auch in Deutschland sollen E-Roller bis zum Sommer erlaubt werden. Wie praktisch sind E-Roller und Co. und was heißt das für die Sicherheit?