Geflüchtete Lehrer - verschenktes Potenzial?

Westpol | 17.02.2019 | DGS | UT | Verfügbar bis 17.02.2020 | WDR

Der Lehrermangel in NRW ist akut. Insbesondere in Fächern wie Chemie und Physik gibt es zu wenige Lehrer. Gleichzeitig leben viele geflüchtete Lehrer in Deutschland, die jahrelange Berufserfahrung haben und mittlerweile fließend Deutsch sprechen. Zwei Projekte bilden einige Dutzend geflüchteter Lehrer fort, damit diese an NRW-Schulen unterrichten können. Der Ansturm auf die wenigen Plätze ist riesig. Trotzdem werden die Projekte fast gar nicht vom Land gefördert. Wird hier großes Potential verschenkt?