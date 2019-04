Familie Iskenderov und ein Gesetz

365.000 Fachkräfte fehlten laut IHK 2018 in NRW. Die Wirtschaft fordert deshalb vehement, dass es leichter wird, Flüchtlinge oder Menschen aus dem Ausland zu beschäftigen. Auch Integrationsminister Stamp fordert ein Umdenken in den Ausländerbehörden – und öfter Entscheidungen für gut integrierte Flüchtlinge. Besonders dringend suchen unter anderem die IT-Branche und Bäckereien Mitarbeiter. Und da könnten bald zwei weitere Arbeitskräfte fehlen. Denn: Familie Iskenderov arbeitet zwar, sie im IT-Bereich, er in einer Bäckerei, und trägt ihren Lebensunterhalt selbst. Doch weil ihre Kinder zu alt sind, ist die Familie von der Abschiebung bedroht. Gibt es für die Iskenderovs einfach kein Gesetz?