Die Legende vom Hacker-Alarm

Westpol | 17.03.2019 | DGS | UT | Verfügbar bis 17.03.2020 | WDR

Es war ein Verdacht, der die Landesregierung in höchste Alarmbereitschaft versetzte : Das heimische Netzwerk der Landesumweltministerin sollte gehackt worden sein! Und so war auch der Regierungssprecher schnell mit einem öffentlichen Statement zur Stelle . Die umstrittene Umweltministerin als Opfer - ein Spin, der gerade recht zu kommen schien. Doch bis heute konnten die Ermittler keinen Beweis für einen Hacker-Angriff finden. Interne Dokumente zeigen jetzt: Die frühe Legende vom Hacker-Alarm brachte die Ermittler ganz schön in die Bedrouille.