Bereit für den Fahrradboom?

Westpol | 03.06.2018 | DGS | UT | Verfügbar bis 03.06.2019 | WDR

Fahrradfahren ist IN. Ob als sportliche und umweltfreundliche Alternative für Pendler im Alltag oder als schnelles Verkehrsmittel für Touristen, um entspannt von einer Sehenswürdigkeit zur nächsten zu radeln. Der neueste Trend: Leihfahrräder, mit denen Asiatische Start-Ups in großer Zahl die Großstädte in NRW bestücken. Doch sind die Städte wirklich bereit für den Fahrradboom?