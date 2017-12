Zum 100. Geburtstag von Heinrich Böll

Westart | 11.12.2017 | 05:10 Min. | Verfügbar bis 11.12.2018 | WDR

Am 21. Dezember 2017 wäre Heinrich Böll hundert Jahre alt geworden. Er war ein großer Literat, Menschenkenner und Chronist. Nur wenige deutschsprachige Schriftsteller erhielten zu Lebzeiten so viel Anerkennung wie er. 1972 wurde er mit dem Literaturnobelpreis geehrt. Seine Bücher erzielten Millionenauflagen. Als Gewissen der Nation hat er die Entwicklung der Bundesrepublik nach dem Krieg begleitet und den Finger in die Wunden der Bonner Republik gelegt. Autor/-in: Tina Srowig