Westart . . 28:59 Min. . UT . Verfügbar bis 12.10.2020. WDR. Von Uta Angenvoort, Peter Scharf und div..

Westart zu Gast im Theater Dortmund. Das große Finale: Kay Voges' letzte Spielzeit am Schauspiel Dortmund | Zwei norwegische Stars am Rhein: Karl Ove Knausgard bringt Edvard Munch nach Düsseldorf | Schauspiellegende und Geschichtenerzähler: Mario Adorf über sein Leben | Der Querdenker: Ewald Lienen auf der Lit.Ruhr | "Ich war noch niemals in New York". Udo-Jürgens-Musical im Kino