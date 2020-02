Westart

In Münster begibt sich Westart-Moderator Thilo Jahn auf die Spuren von Moondog. So nannte sich der blinde Künstler, Komponist und Poet, der aus New York nach Münster kam und zu einer Ikone der Musikwelt wurde. Frank Goosen erzählt von seinem neuen Beatles-Buch und seiner Lesungstour, die Sängerin Ayọ stellt ihr neues Album vor und es geht um eine Dalí-Ausstellung im Arp-Museum am Rhein. Außerdem um den Dokumentarfilm "Spuren", der sich mit den Angehörigen der NSU-Opfer beschäftigt.