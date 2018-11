Weiterschreiben

Westart | 12.11.2018 | 05:02 Min. | Verfügbar bis 12.11.2019 | WDR

Das Online-Projekt "Weiterschreiben" vereint Schriftstellerinnen und Schriftsteller, die in Kriegsgebieten leben oder ihr Land verlassen mussten. Jetzt erscheint der Sammelband "Das Herz verlässt keinen Ort, an dem es hängt". Westart berichtet über literarische und biografische Umbrüche, Aufbrüche und Neuanfänge in Düren.