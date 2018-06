"Sternenjäger". Filmdoku über den Nachthimmel

Die Doku "Sternenjäger - Abenteuer Nachthimmel" will uns die Schönheit und den Zauber des Sternenhimmels auf spektakuläre Weise zurückbringen. Der Film erzählt von Abenteuern und Entdeckungen, von Mythen und Legenden und von Verlockungen der Wildnis. "Sternenjäger - Abenteuer Nachthimmel" kommt am 14. Juni in die Kinos. Autor/-in: Christof Boy