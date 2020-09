Sozialer Sprengstoff Armut: Anna Mayrs Buch über "Die Elenden"

Westart . . 03:33 Min. . UT . Verfügbar bis 26.09.2021. WDR. Von Hilka Sinning.

In ihrem literarischen Debüt beschreibt Journalistin Anna Mayr, was Armut in Deutschland bedeutet, warum unsere Gesellschaft Arbeitslose verachtet und sie dennoch braucht.

Es ist ein analytisches, ein politisches, aber auch ein wütendes Buch aus der Perspektive derjenigen, die beide Welten kennen: die der Abgehängten und die der Arrivierten.