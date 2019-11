Sea-Watch-Kapitänin Carola Rackete: Aufruf an die letzte Generation

Ihre mutige Entscheidung hat sie über Nacht weltberühmt gemacht: die Sea-Watch-Kapitänin Carola Rackete. Am 29. Juni 2019 setzte sie sich über das Verbot des italienischen Innenministers hinweg und legte mit 40 aus dem Mittelmeer geretteten Flüchtlingen im Hafen von Lampedusa an. Seither ist sie Vorbild für eine ganze Generation. In ihrem Buch "Handeln statt hoffen" erzählt die 31-Jährige, was sie bewegt.