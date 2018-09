Rassismus an NRW-Schulen

Es war der Hashtag zur richtigen Zeit: In diesem Sommer, als die Wogen um den Rassismusvorwurf von Mesut Özil hochschlugen, rief Ali Can #Me Two ins Leben. Innerhalb kürzester Zeit teilten Zehntausende ihre Erfahrungen mit Diskriminierung und Rassismus. Jetzt übernimmt der 24-Jährige ein Begegnungszentrum in Essen. #Me Two-Räume will Ali Can demnächst auch in NRW-Schulen einrichten, um dem Alltagsrassismus unter Kindern und Jugendlichen zu begegnen. Westart hat mit ihm gesprochen und sich in einer Schule in Essen-Nord umgesehen. Autor/-in: Martin Rosenbach