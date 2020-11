Pop-Art-Meister Andy Warhol: Neue Biografie und Ausstellung

Von Anke Rebbert.

Er ist der Großmeister der Pop-Art. Andy Warhols knallbunte Bildserien von Bananen, Suppendosen, Coca-Cola-Flaschen oder Hollywood-Stars sind stilprägend bis heute. Der amerikanische Kunstkritiker Blake Gopnik taucht in seiner neuen Biografie tief ein in das Leben des ebenso radikalen wie rätselhaften Künstlers. Dass Warhols Werk bis in die Gegenwart wirkt, zeigt eine große Retrospektive im Museum Ludwig.