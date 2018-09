Nico-Warhol

Sie war eine Ikone der Popkultur, Femme Fatale und Muse: Nico, 1938 in Köln als Christa Päffgen geboren. In den 50ern machte sie als Model Karriere. Federico Fellini ließ sie 1960 in "La Dolce Vita" sich selber spielen. Sie bekam ein Kind von Alain Delon, ging nach New York und wurde von Andy Warhol entdeckt. Er brachte sie als Sängerin mit der Kultband "The Velvet Underground" zusammen. Das Kölner Museum für Angewandte Kunst (MAKK) widmet ihr im Rahmen einer Andy-Warhol-Ausstellung eine Hommage mit Fotografien, Filmausschnitten und Musik. Autor/-in: Uta Angenvoort