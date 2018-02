"Lazarus": Endspurt zur Premiere des Musicals in Düsseldorf

"Absolute Beginners", "Heroes" oder "This Is Not America" – das sind Welthits von David Bowie, die auch in "Lazarus" zu hören sind, dem einzigen Musical, das der 2016 verstorbene Musiker geschrieben hat. Es erzählt die Geschichte des Außerirdischen Thomas Jerome Newton, den er selbst 1976 in dem Film "Der Mann, der vom Himmel fiel" gespielt hat. Das Musical setzt ein, wo der Film aufhört. Autor/-in: Peter Scharf