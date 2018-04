Kunst im Transit: Ausstellung von Haegue Yang im Museum Ludwig in Köln

Westart | 16.04.2018 | 05:06 Min. | Verfügbar bis 16.04.2019 | WDR

Sie stammt aus Seoul, lebt in Berlin und stellt in der ganzen Welt aus: die Installationskünstlerin Haegue Yang. Vom 18. April bis zum 12. August zeigt das Museum Ludwig unter dem Titel "ETA" die weltweit erste Überblicksausstellung ihrer Werke. In Köln zu sehen sind Lackbilder, Fotografien, Papier- und Videoarbeiten, Skulpturen und raumgroße Installationen. Autor/-in: Anke Rebbert