Kasper König über den Film "Werk ohne Autor"

Westart | 25.02.2019 | 03:36 Min. | UT | Verfügbar bis 04.03.2019 | WDR | Von Christof Boy

Um die Gratwanderung zwischen wahrem Leben und Fiktion geht es bei der Debatte um den Spielfilm "Werk ohne Autor" von Regisseur Florian von Donnersmarck, der Chancen auf gleich zwei Oscars hat. "Werk ohne Autor" lehnt sich stark an die Biografie des Künstlers Gerhard Richter an. Der allerdings ist von dem Ergebnis wenig begeistert. Wie viel von Richters Leben steckt tatsächlich in "Werk ohne Autor"? Darüber spricht Westart am Tag nach der Oscar-Verleihung mit Kasper König, dem großen Kunstkenner und Wegbegleiter von Gerhard Richter.