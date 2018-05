"Jerusalem: Glaube, Liebe, Hoffnung, Angst"

"Jerusalem: Glaube, Liebe, Hoffnung, Angst" erzählt vier tragisch-absurde Geschichten aus israelischer und palästinensischer Perspektive über den konfliktgeladenen Alltag in Jerusalem – gedreht mit 360°-Kamera in 3D und Virtual Reality. Wer über die VR-Brille in Levys Filme eintaucht, steht mitten drin im Geschehen. Autor/-in: Martin Rosenbach