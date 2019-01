Jan Böhmermann Rundfunk Tanzorchester Ehrenfeld

Westart | 21.01.2019 | 04:37 Min. | Verfügbar bis 21.01.2020 | WDR | Von David Gern

Ehrenfeld ist überall. So lautet das Motto der "Wiederaufbautour" von Jan Böhmermann und dem Rundfunk Tanzorchester Ehrenfeld. Sie startet am 22. Januar im Kölner Palladium. Was er mit "Wiederaufbau" meint und wie er es schafft, mit seinem Programm Lahme zum Tanzen zu bringen, hat Westart erkundet.