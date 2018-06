Hollywoodstar John Malkovich über #MeToo

Westart | 04.06.2018 | 03:37 Min. | Verfügbar bis 04.06.2019 | WDR

John Malkovich in Recklinghausen: Westart hat die Kino-Legende am Rande der Ruhrfestspiele getroffen. Im Interview hat der Hollywoodstar erstmals verraten, dass er in einem Theaterstück den Filmproduzenten Harvey Weinstein spielen wird. "Bitter Wheat" kommt nächstes Jahr im Londoner West End auf die Bühne. Autor/-in: Vassili Golod