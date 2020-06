Hip-Hop und coole Musik: Doku über die Rap-Band RAG

Westart . . 03:49 Min. . UT . Verfügbar bis 20.09.2020. WDR. Von Maximilian Burk.

Vor rund 20 Jahren hat die Ruhrpott AG, kurz RAG zwei Alben vorgelegt und damit den Sound des deutschen Hip-Hops geprägt.

Jetzt erzählen zwei Filmemacher ihre Geschichte. Sie handelt von Freundschaft, Leben, Tod – und dem Ruhrgebiet. Im Herbst kommt ihre Doku "We Almost Lost Bochum" ins Kino. Vorab ist sie schon mal in ausgewählten Autokinos zu sehen.