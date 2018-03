"Grenzenlos": Ein Film über Freiheit und Freundschaft

Westart | 12.03.2018 | 05:26 Min. | Verfügbar bis 12.03.2019 | WDR

In sieben Episoden schildern Filmemacher aus Syrien, Deutschland, Kolumbien und dem Iran das Leben von Kindern auf der Flucht. Jede Geschichte greift eine andere Facette ihres Alltags auf und lässt auf ihre Weise die Ängste, Träume und Wünsche der Kinder lebendig werden. Erzählt wird mal dokumentarisch, mal fiktiv oder als Animation. Westart ist bei der Vorstellung von "Grenzenlos" im Schauspiel Köln dabei. Am 22. März kommt der Film in die Kinos. Autor7-in: Monika Schuck