Filmdoku "Elternschule". Das Geheimnis guter Erziehung

Westart | 08.10.2018 | 04:38 Min. | Verfügbar bis 08.10.2019 | WDR

Eltern am Rande des Nervenzusammenbruchs: weil ihre Kinder 14 Stunden lang schreien, sich blutig kratzen, das Essen verweigern oder sich auf den Boden werfen und nicht wieder aufstehen. Ralph Bücheler und Jörg Adolph begleiten in ihrem Dokumentarfilm "Elternschule" mehrere Familien, die Hilfe in der Kinder- und Jugendklinik Gelsenkirchen suchen. Autor/-in: Christof Boy