"Eleanor & Colette": Hollywood-Kino made in Köln

Westart | 23.04.2018 | 05:05 Min. | Verfügbar bis 23.07.2018 | WDR

San Francisco in Köln am Rhein? Die Filmfirma Elsani macht's möglich. Chefin Anita Elsani hat die Produktion von "Eleanor & Colette" mit Hilfe der Film- und Medienstiftung NRW in die Domstadt geholt. Gedreht wurde in den MMC Studios und an verschiedenen Orten im Rheinland. Autor/-in: Christof Boy