Doku: Deutschland '68 im Ruhrgebiet

Westart | 19.03.2018 | 03:59 Min. | Verfügbar bis 19.03.2019 | WDR

Es war ein außergewöhnliches Jahr – das Jahr '68 in Deutschland. Studentendemos und Straßenschlachten, Kommunen und Kinderläden, die Haare lang, die Röcke kurz. Es gab aber auch eine andere Welt mit Heintje als Popstar und "Was bin ich?" im Fernsehen. Ein Riss ging durchs Land. Er war auch im Ruhrgebiet zu spüren. Heinz Rittermeier, damals Lehrling bei Krupp, erinnert sich, wie er in Bochum das Demonstrieren lernte. Autor/-in: Claudia Kuhland