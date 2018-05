DJ Phil in New York

Backspin, scratchen, loopen - das ist die Kunst von Philipp Lembke aka DJ Sticky Dojah. Seit vier Jahren lebt der Aachener in New York. Für Phil Sticky Dojah ist ein Traum in Erfüllung gegangen: "New York ist die Geburtsstadt der DJ-Kultur. Das ist wirklich der buchstäbliche Schmelztiegel". Autor/-in: Claudia Kuhland