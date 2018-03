Die Boxerfotos der Künstlerin Pola Sieverding

Westart | 05.03.2018 | 04:34 Min. | Verfügbar bis 05.03.2019 | WDR

Die Foto- und Videokünstlerin Pola Sieverding hat Boxer und Wrestler beim Schlagabtausch inszeniert. Ganz nah ist sie mit ihrer Kamera an die Körper herangegangen. Jetzt erscheint der Fotoband "The Epic". Westart über eine Frau und ihr Bild vom Mann, das Klischees überhöht und gleichzeitig in Frage stellt. Autor/-in: Hilka Sinning