Der Choreograph Miro Magloire in New York

Westart | 04.06.2018 | 06:01 Min. | WDR

Miro Magloire hat Komposition an der Kölner Musikhochschule studiert. Nach New York ging er, um Tänzer zu werden. Und hat dort seine Berufung entdeckt: die Choreographie. 2004 gründete er seine eigene Kompanie, das New Chamber Ballet. Zwischen täglichem Training, Besuch im MoMA und einem Abstecher in den Central Park zeigt er Westart-Moderatorin Siham El-Maimouni sein New York. Autor/-in: Claudia Kuhland