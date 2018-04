Debatte über Sexismus in der Kunst

Was darf die Kunst in Zeiten von #MeToo? In New York wurde Ende letzten Jahres über den französischen Künstler Balthus und sein Bild "Thérèse träumend" gestritten. Trotz Online-Petition entschied sich die Leitung des Metropolitan Museum of Art gegen eine Verbannung. Anders als die Manchester Art Gallery. Dort wurde das Bild "Hylas und die Nymphen" vom britischen Maler John William Waterhouse abgehängt – "vorläufig", wie es aus der Chefetage heißt. Wie reagieren Künstler und Ausstellungsmacher auf die #MeToo-Debatte? Welche Rolle spielt Nacktheit in der Kunst? Autor/-in: Tim Lienhard