Chilly Gonzales

Westart | 03.12.2018 | 03:45 Min. | Verfügbar bis 03.12.2019 | WDR | Von Peter Scharf

Er ist ein von der Musik Besessener und begnadeter Entertainer: der Pianist und Produzent Chilly Gonzales. Der gebürtige Kanadier und Wahlkölner entlockt seinem Klavier die wildesten und die zartesten Töne. Vor Kurzem ist sein drittes Album "Solo Piano" erschienen und im Herbst kam die Doku "Shut up and play the Piano" in die Kinos. Daran hält er sich auch beim Westart GOLD-Interview: Statt mit Worten antwortet er mit Musik.