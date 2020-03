Best-of: 20 Jahre Litcologne

Westart . . 28:45 Min. . Verfügbar bis 13.03.2021. WDR. Von Cordula Echterhoff, Susanna Schürmanns.

Jedes Jahr im März verwandelt sich die Dom-Metropole in einen großen Hör-und Lesesaal mit Stars und Newcomern des internationalen Literaturbetriebs und viel Prominenz aus Musik, Kunst und Schauspiel. Das Festival findet an unterschiedlichen und ungewöhnlichen Spielorten in Köln statt und verzeichnet Jahr für Jahr Besucherrekorde. Jetzt feiert Europas größtes Literaturfest 20-jähriges Jubiläum. Von den Anfängen bis heute: Ein Best-of von Westart mit den Highlights aus zwei Jahrzehnten Litcologne.