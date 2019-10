Eine Weltreise durch den Westen: Mit Lucas Vogelsang unterwegs im Revier

Westart Reportage . . 38:50 Min. . Verfügbar bis 07.10.2020. WDR.

Als "Stadtschreiber Ruhr" ist der Berliner Reporter Lucas Vogelsang in Begleitung des Laif-Fotografen Philipp Wente im Ruhrgebiet unterwegs und entdeckt auf Campingplätzen und an Flussufern, in Fußballstadien und Fan-Kneipen, in Trinkhallen und sozialen Brennpunkten die vielen Facetten des Reviers und seiner Menschen, erzählt ihre Geschichten und veröffentlicht sie in seinem Magazin "Ruhrgebiete". Die Westart-Reportage hat ihn und seinen Fotografen durch das Jahr mit der Kamera begleitet.