David Bowies Musical "Lazarus" in Düsseldorf

05.02.2018 | 29:56 Min. | UT | Verfügbar bis 05.02.2019 | WDR

David Bowies Musical "Lazarus" hat am 3. Februar Premiere im Schauspielhaus Düsseldorf. In New York, kurz vor David Bowies Tod im Januar 2016, wurde das Musical frenetisch gefeiert. Es ist das Vermächtnis eines der größten Popstars des 20. und 21. Jahrhunderts, ein letzter musikalischer Gruß aus dem Jenseits, der die Frage nach dem ewigen Leben verhandelt. Autor/-in: Peter Scharf