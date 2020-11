Younee bei den Leverkusener Jazztagen 2020

Younee spielte zusammen mit renommierten Jazzmusikern, schrieb Popsongs für südkoreanische Künstler und war Professorin für Musik an der Hochschule für Kultur und Kunst in Seoul. Mit ihrem 2014er-Album „Jugendstil“ machte die Künstlerin endgültig deutlich, was sie nicht mag: auf ein Genre festgelegt zu werden.