WDR Big Band feat. Yellowjackets / Kinga Glyk

Die WDR Big Band ist seit Jahrzehnten eine feste Größe in der Musikbranche. Bei den Leverkusener Jazztagen 2019 verfolgt sie erneut diesen Ansatz und findet eine solche mit der US-amerikanischen Fusion-Band Yellowjackets. Außerdem zeigen wir den polnischen Shooting Star Kinga Glyk. Sie rückt den E-Bass in den Mittelpunkt und spielt so virtuos wie lässig und leicht. Dabei zeigt sie, dass die Bassgitarre auch als Melodieinstrument bestens funktioniert.