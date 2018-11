Soulbop XL - Randy Brecker & Bill Evans - Leverkusen, Forum 2018

16.11.2018 | 01:38:07 Std. | WDR

Leverkusener Jazztage - 12. November 2018: Zwei Männer, ein Plan: 2003 hatten Randy Brecker und Bill Evans eine Idee, die bis heute trägt und sie immer wieder an- und umtreibt. Mit „Soulbop“ gründeten sie eine Band, die verschiedenste Einflüsse nutzt und jedes Jahr andere Mitglieder hat. Mit wechselnden Musikern speist sich der Klangkosmos neben Jazz aus Soul, Funk, Rock und Americana. Bei den Leverkusener Jazztagen 2018 ist als Special Guest von Soulbop XL der englische Schlagzeuger Simon Phillips mit dabei, der schon für so unterschiedliche Musikerinnen und Musiker wie France Gall, The Who und Judas Priest hinter dem Drum Kit saß.