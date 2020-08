Jazzline: Moers Festival - Miss Unimoers

Seit 1972 steht das mœrs festival für Wege abseits des Mainstream, für das Unberechenbare, Überraschende, Unerhörte. Legenden des Jazz spielen hier ebenso wie Newcomer, Außenseiter und Elektro-Nerds. Die Situation im Frühjahr 2020 stellt die gesamte Musikbranche vor riesige Schwierigkeiten, das fast 50 Jahre alte mœrs festival erfindet sich neu und wird zu einer Stream/Online-Ausgabe unter dem Motto: #vereinzeltversammelt. Die beiden WDR-Jazzline-Sendungen zeigen einen musikalischen Querschnitt des Festivals: In der Sendung am 13.8.2020 wird die Geschichte der Miss Unimoers erzählt. Neben der Musik von Mariá Portugal (Improviser in Residence) steht die Performance von Gunter Hampel und seiner Dance Improvisation Company im Vordergrund