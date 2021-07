Neue Heimat NRW: Mein Leben als Syrer

WDRforyou Reportage. . 15:23 Min. . UT . Verfügbar bis 20.07.2022. WDR.

Keine Minderheit in Deutschland ist in den vergangenen Jahren so schnell gewachsen, wie die der Syrer. Allein in NRW leben heute fast 240.000 Syrerinnen und Syrer.

Einer von ihnen ist WDRforyou-Autor Borhan Akid. Er kam 2015 nach Deutschland und arbeitet hier als Journalist. In diesem Film versucht er herauszufinden: Was hat sich durch die Syrer in Nordrhein-Westfalen verändert? Dazu trifft er einen Fitnesstrainer und einen Unternehmensberater, beide neu hier, beide Syrer. Und beide sagen: Wir haben hier eine neue Heimat gefunden. Und genau das sagt Borhan Akid übrigens auch.