Marzipan aus Syrien: Der lange Weg zum Neuanfang

WDRforyou Reportage. . 28:43 Min. . UT . Verfügbar bis 23.06.2023. WDR. Von Marwa Eldessouky.

Im Mittelpunkt dieser Reportage stehen die Geschwister Seba, Taha und Omar. Alle drei sind vor dem Krieg in Syrien nach Deutschland geflohen.

Seba ist Mutter von zwei Kindern und wird in Kürze einen Laden mit syrischen Waren in Berlin eröffnen. Anfangs tat sie sich schwer in Deutschland, hat aber das neue Leben inzwischen akzeptiert und blickt hoffnungsvoll nach vorne.