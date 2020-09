WDR Klassik-Matinee mit Daniel Hope – Die ganze Sendung vom 27.09.2020

WDR KLASSIK. . 01:38:55 Std. . Verfügbar bis 04.10.2020. WDR.

Martin Grubinger inspiriert zeitgenössische Komponisten fürs Schlagwerk. Pianistin Khatia Buniatishvili und Dirigent Zubin Mehta musizierten schon oft zusammen.

Martin Grubinger hat das Schlagwerk wieder ins Zentrum neuer Kompositionen gerückt. Das Porträt gibt Einblicke in sein Leben und zeichnet ein vielseitiges Bild des virtuosen Schlagwerkers. Der anschließende Film begleitet Pianistin Khatia Buniatishvili, Dirigent Zubin Mehta und das Israel Philharmonic Orchestra 48 Stunden lang bei den Proben und der Aufführung von Robert Schumanns Klavierkonzert in a-Moll in Tsinandali in Georgien. Beide Sendungen werden von Violinist Daniel Hope anmoderiert.