Triumphe, Tränen und Tantiemen: Die Erfolgsstory Drei Tenöre

Die "Drei Tenöre" und der Dirigent Zubin Mehta haben Geschichte geschrieben und klassische Musik weltweit (wieder) populär gemacht.

30 Jahre nach ihrem Auftritt in den Caracalla-Thermen in Rom anlässlich der Fußball-Weltmeisterschaft 1990, blicken die Protagonisten zurück auf ihren größten Erfolg – in ausführlichen Begegnungen lassen Domingo, Carreras, Mehta und Pavarottis Witwe Nicoletta Mantovani die Zeit Revue passieren und Impresario Mario Dradi gewährt emotionale Backstage-Einblicke.