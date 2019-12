Schwanensee | Aufzeichnung aus der Oper Düsseldorf

WDR KLASSIK. . Verfügbar bis 26.01.2020. WDR.

"Schwanensee" ist das berühmteste Ballett aller Zeiten. Der Schweizer Choreograph Martin Schläpfer erzählt die märchenhafte Geschichte über das Erwachsenwerden in seiner hochexpressiven Tanzsprache und entführt in eine Welt, in die die "Schwarze Romantik" mit all ihren Geheimnissen, Träumen, Sehnsüchten und dunklen Wesen hereinbricht. Mit Marcos Menha, Marlúcia do Amaral, Virginia Segarra Vidal, Chidozie Nzerem; Young Soon Hue, Alexandre Simões und als Odile Camille Andriot.