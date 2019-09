Piotr Anderszewski und das Klavier

WDR KLASSIK. . 42:36 Min. . Verfügbar bis 15.09.2019. WDR. Von Andreas Morell .

Als Solokünstler auf Reisen sind Pianisten jedes Mal mit einem anderen Instrument konfrontiert. Auch der zweifelnde Perfektionist Piotr Anderszewski muss in seinem musikalischen Alltag damit zurechtkommen, dass er nicht immer den idealen Flügel vorfindet. Wir besuchen mit ihm die Steinway-Fabrik in Hamburg und erleben ein Konzert mit ihm in der Elbphilharmonie. Sein Fazit: "Natürlich bevorzuge ich ein Klavier, mit dem ich mich wohfühle, aber am Ende ist die Partitur viel wichtiger für mich."