Menahem Pressler spielt Mozart und Chopin

WDR KLASSIK. . 45:04 Min. . WDR.

Auszüge aus dem Silvesterkonzert 2014 mit den Berliner Philharmonikern unter der Leitung von Sir Simon Rattle mit Menahem Pressler am Klavier. Die strahlende Freude in Menahem Presslers Augen und das herzliche Lächeln auf Sir Simon Rattles Lippen verrät eigentlich alles: Dieser Abend konnte nur noch eine Sternstunde der Musik werden! Beim Galakonzert der Berliner Philharmonikern 2014 spielt Pressler das Klavierkonzert in A-Dur von Wolfgang Amadeus Mozart. Seine Zugabe allein am Flügel: Frédéric Chopins Nocturne in cis-Moll. | Wolfgang Amadeus Mozart: Konzert für Klavier und Orchester A-Dur KV 488 | Frédéric Chopin: Nocturne cis-Moll op. 27 Nr 1 | Antonín Dvorák: Slawischer Tanz Nr 7 c-moll | Brahms: Ungarischer Tanz Nr 1 g-moll | Eine Aufnahme vom 31.12.2014 aus der Berliner Philharmonie.