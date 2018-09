Eurovision Young Musicians 2018

02.09.2018 | 01:29:52 Std. | Verfügbar bis 02.09.2019 | WDR

Eurovision Young Musicians ist der medial bedeutsamste Wettbewerb für junge Klassikmusikerinnen und -musiker in Europa. Von den 18 Länden, die sich 2018 beteiligt haben - so viele waren es noch nie - kommen die acht besten Teilnehmer/innen ins Finale, das am 23.08.2018 in der Usher Hall in Edinburgh stattfindet und von der BBC und Eurovision TV live übertragen wird.