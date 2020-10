Drei Stardirigenten, eine Familie: Die Järvis

WDR KLASSIK. . 43:14 Min. . Verfügbar bis 04.10.2025. WDR.

Das estnische „Pärnu Music Festival“ ist mittlerweile zur jährlichen Tradition geworden. Neeme Järvi und seine Söhnen Kristjan und Paavo haben es gegründet.

Inzwischen sind sie allesamt Stardirigenten. Diesmal gab es noch ein ganz besonderes Projekt: Das Stück „Korale for 80“. Kristjan hat es zum 80. Geburtstag seines Vaters komponiert. WDR Klassik begleitet Paavo beim Proben mit dem Orchester, taucht backstage in das Festivalleben an der Ostseeküste ein, besucht die Familie Järvi in ihrem Ferienhaus und erlebt Truls Mørk mit Dvořáks wundervollem Cellokonzert.