Der Dirigent Christoph Eschenbach - Aus der Stille der Musik

25.02.2018 | 52:21 Min. | Verfügbar bis 04.03.2018 | WDR

In den 1960er Jahren begann Christoph Eschenbach seine Pianisten- und Dirigentenkarriere. 1985 gehörte Eschenbach zu den Gründern des Schleswig-Holstein Musik Festival, das er lange leitete. Viel wichtiger als die eigenen Erfolge ist Eschenbach aber die Förderung junger Talente. Für den Film von Andreas Morell kehrte Eschenbach nach Breslau und an die Stationen seiner Kindheit und Jugend in Schleswig-Holstein zurück. Und er erläutert, warum Paris für ihn zur zweiten Heimat wurde. Autor/-in: Morell, Andreas